У Херсонській міськраді запровадили обмежувальні заходи

Задля запобігання поширенню коронавірусу Херсонська міськрада ввела обмежувальні заходи - зокрема, стосовно присутності на сесіях міської ради та засіданнях виконкому.

Відповідне розпорядження міського голови Володимира Миколаєнка оприлюднено на сайті міської ради.

«Секретарю міської ради, керуючому справами виконавчого комітету міської ради до поліпшення епідемічної ситуації обмежити присутність: на пленарних засіданнях сесій Херсонської міської ради – депутатами Херсонської міської ради, керівниками та працівниками виконавчих органів міської ради, керівниками районних у місті Херсоні рад, представниками засобів масової інформації», - йдеться у документі.

Присутність на засіданнях виконавчого комітету міськради обмежується його членами, керівниками та працівниками виконавчих органів міськради, керівниками комунальних підприємств – доповідачами з питань порядку денного, а також представниками ЗМІ.

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Також обмежується проведення нарад, конкурсів та інших заходів, які передбачають присутність більше 15–20 осіб.

Водночас проведення масових заходів у приміщеннях адміністративної будівлі Херсонської міської ради забороняється.