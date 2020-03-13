У Херсоні попри карантин відзначають День визволення від нацистів

У Херсоні в умовах карантину відзначають День визволення від нацистів – офіційні заходи не проводяться, проте містяни приходять у Парк Слави, щоб вшанувати пам'ять визволителів міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це вшанування пам’яті, я прийшов і як посадова особа, і просто як фізична особа. Так, у нас з 12 березня заборонені масові заходи, тим не менше ті, хто не байдужі, сьогодні впродовж дня будуть проходити покладати квіти. Незважаючи на те, що всі офіційні заходи скасовані, люди прийшли», - зазначив у коментарі кореспонденту агентства міський голова Херсона Володимир Миколаєнко.

У Парку Слави було також близько 20 чоловік «лівих» поглядів, переважного люди літнього віку, вони тримали в руках 1прапори, які назвали у розмові з кореспондентом Укрінформу «прапорами кольору крові», також кілька людей мали фотографії рідних, які визволяли Херсон. Поряд з цими людьми, на їх пропозицію, став представник Херсонської самооборони з державним прапором України, і вони разом зробили світлини на фоні одного з пам’ятників.

День визволення від нацистів у Херсоні / Фото: Ірина Староселець, Укрінформ

«Ми дякуємо за визволення Херсона під час Другої світової війни, знаходимося тут поряд з людьми, які бачать це по-своєму, ми - по-своєму, але у всіх нас були у родинах рідні, які пережили той час. Тому сьогодні ми вшановуємо День визволення Херсона», - розповіла у розмові з журналістами керівниця Херсонської самооборони Інна Усачова.

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Загалом у Парк Слави зранку прийшло близько 80 людей, які спокійно, окремими групами, покладали квіти і розходились, зробивши світлини.

Міський голова вшанував героїв, полеглих за визволення Херсона, поклавши квіти до пам’ятника Невідомому солдату, пам’ятного знака на честь загиблих захисників України в зоні АТО та інших монументів.

Також, як повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради, міський голова Володимир Миколаєнко привітав Дмитра Перетяпка, який брав участь у визволенні Херсона.