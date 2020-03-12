У Херсоні оголосили карантин у навчальних закладах
Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.
«У навчальних закладах Херсона із 12 березня до 3 квітня включно призупинено навчальний процес. Рішення прийнято сьогодні на засіданні міської комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виконання рекомендацій КМУ», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місті виділять додатково кошти на дезінфекцію міського транспорту.
Наразі у Херсоні визначені місця для обсервації осіб із підозрою на коронавірус та готовий транспорт для перевезення цих людей.
Як повідомляють херсонці у соцмережах, зранку 12 березня діти ще йшли у школи, оскільки інформації про те, що в обласному центрі навчальні заклади підуть на карантин із 12 березня, не було.