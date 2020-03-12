У Тернополі попри оголошений карантин дитсадки працюватимуть ще два дні

В умовах оголошеного карантину дитячі садки Тернополя працюватимуть у спеціальному режимі ще два дні, щоб батьки могли вирішити організаційні питання щодо своїх дітей.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі мерії.

«У зв’язку з ймовірністю поширення коронавірусу, у Тернополі з 12 березня по 3 квітня оголошено карантин в закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста, професійно-технічної освіти, а також в закладах дошкільної освіти. Як виняток, працюватимуть впродовж наступних двох днів лише дитячі садки», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, садки працюватимуть 12-13 березня в спеціальному режимі.

Причина у тому, що до Тернопільської міської ради надійшло багато звернень від батьків дітей - вихованців дитячих садків, для яких рішення про запровадження карантину на всеукраїнському рівні було несподіваним.

Тож виконавчий комітет вирішив, що упродовж двох наступних днів у дитячих садках працюватимуть чергові групи. Батьки ознайомлені зі спеціальним режимом роботи для відвідування їх дітьми таких груп і підписали згоду

Вже з суботи, 14 березня, і до 3 квітня у Тернополі дитячі садки будуть на карантині.

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Як повідомлялося, у Чернігові також садки працюватимуть ще два дні, щоб працюючі батьки могли вирішити організаційні питання з роботодавцями через введення карантину в закладах освіти.

Фото: Тернопільська міськрада