Нацбанк днями затвердить принципи "кредитних канікул" для бізнесу — Рожкова

Національний банк на днях затвердить принципи "кредитних канікул" для бізнесу, які матимуть рекомендаційний характер.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В одному із законів передбачена пряма заборона не лише банкам, але й будь-яким іншим фінансовим установам, які здійснюють кредитування населення, застосовувати штрафи та пені, підвищувати відсоткову ставку або застосовувати будь-які інші платежі та комісії на період дії карантинних заходів", - сказала Рожкова.

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Вона наголосила, що НБУ лише деталізує ці правила для банків і розповсюджує їх для пільгового режиму обслуговування або "кредитних канікул" для бізнесу.

"Для того бізнесу, який сьогодні повністю або частково припинив свою діяльність, повністю або частково втратив доходи, які міг би спрямувати на обслуговування кредитів, ми передбачаємо такий же принцип "кредитних канікул", як і для населення", - розповіла Рожкова.

Банки мають працювати з бізнесом на більш індивідуальній основі та запропонувати "кредитні канікули" на період дії карантинних заходів.

"Це перший етап. Для того, щоб бізнес спокійно і впевнено. Після того, як обмежувальні заходи будуть скасовані, бізнес разом з банком розглядатиме питання, як цю заборгованість - у тому числі, накопичений шматок за період кредитних канікул - реструктуризувати, як бізнесу додатково до цього у разі потреби отримати додаткові кошти як обігові, аби відновити свою діяльність", - зазначила Рожкова.

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За її словами, завтра-післязавтра НБУ ухвалить універсальні правила на рівні правління і бізнес зможе ними скористатися.

"Це будуть універсальні принципи, які будуть розповсюджуватися на всі банківські установи. Чому це важливо для банків? Вони не можуть без клієнтів. Для банків важливо, щоб їх клієнти зберігали платоспроможність - мали змогу обслуговувати заборгованість. Те, що ми робимо, матиме рекомендаційний характер, але ми дамо змогу зберегти клієнта, не втративши власний капітал", - розповіла Рожкова.

За її інформацією, банки уже самостійно здійснюють реструктуризацію заборгованості бізнесу, не очікуючи на рішення НБУ.

"Того бізнесу, який втратив напряму від обмежувальних карантинних заходів", - додала Рожкова.

Як раніше повідомляло агентство, Уряд спільно з Національним банком розробляє програму кредитних канікул.