Нацбанк не буде вводити обмеження на використання коштів населення чи бізнесу
Укрінформ
Банківська система на сьогодні має достатньо ліквідності, аби підтримати економіку та населення.
Про це в ефірі "Свободи слова" сказала перший заступник голови
Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Банківська система на сьогодні ліквідна. Вона має достатньо ліквідності,
аби підтримати економіку та населення. Банківська система є достатньо
капіталізована, аби витримати тимчасові ускладнення, які можуть виникнути у
зв'язку з обмежувальними заходами", - сказала Рожкова.
Вона наголосила, що робота відділень банків, банків та терміналів є
безперебійною.
"Ми бачимо той факт, що скількість відвідувань скорочується. Але вони
працюють, люди мають доступ до своїх рахунків. Жодних обмежень щодо
використання коштів, які є у населення чи бізнесу, які акумульовані на
рахунках у банках, немає. І НБУ не бачить будь-яких підстав вводити
обмеження", - зазначила Рожкова.
Вона нагадала, що НБУ готовий до рефінансування українських банків у разі,
якщо у цьому буде потреба.
"Вже сьогодні ми змінили терміни рефінансування, подовживши їх до банків.
Рефінансування може бути більше року. Якщо виникне така потреба для банків,
ми його запровадимо", - розповіла Рожкова.
За її словами, НБУ також наразі продовжує свою присутність на валютному
ринку.
"Це дуже важливо, оскільки з початку введення карантинних заходів ми бачили
певні ажіотажні явища на ринку. Це зрозуміло, бо бізнес і населення
втратили впевненість", - додала Рожкова.