Нацбанк не буде вводити обмеження на використання коштів населення чи бізнесу

Нацбанк не буде вводити обмеження на використання коштів населення чи бізнесу

Укрінформ
Банківська система на сьогодні має достатньо ліквідності, аби підтримати економіку та населення.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказала перший заступник голови
Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Банківська система на сьогодні ліквідна. Вона має достатньо ліквідності,
аби підтримати економіку та населення. Банківська система є достатньо
капіталізована, аби витримати тимчасові ускладнення, які можуть виникнути у
зв'язку з обмежувальними заходами", - сказала Рожкова.

Вона наголосила, що робота відділень банків, банків та терміналів є
безперебійною.

"Ми бачимо той факт, що скількість відвідувань скорочується. Але вони
працюють, люди мають доступ до своїх рахунків. Жодних обмежень щодо
використання коштів, які є у населення чи бізнесу, які акумульовані на
рахунках у банках, немає. І НБУ не бачить будь-яких підстав вводити
обмеження", - зазначила Рожкова.

Вона нагадала, що НБУ готовий до рефінансування українських банків у разі,
якщо у цьому буде потреба.

"Вже сьогодні ми змінили терміни рефінансування, подовживши їх до банків.
Рефінансування може бути більше року. Якщо виникне така потреба для банків,
ми його запровадимо", - розповіла Рожкова.

За її словами, НБУ також наразі продовжує свою присутність на валютному
ринку.

"Це дуже важливо, оскільки з початку введення карантинних заходів ми бачили
певні ажіотажні явища на ринку. Це зрозуміло, бо бізнес і населення
втратили впевненість", - додала Рожкова.
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