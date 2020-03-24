Нацбанк не буде вводити обмеження на використання коштів населення чи бізнесу

Банківська система на сьогодні має достатньо ліквідності, аби підтримати економіку та населення.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказала перший заступник голови

Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Банківська система на сьогодні ліквідна. Вона має достатньо ліквідності,

аби підтримати економіку та населення. Банківська система є достатньо

капіталізована, аби витримати тимчасові ускладнення, які можуть виникнути у

зв'язку з обмежувальними заходами", - сказала Рожкова.

Вона наголосила, що робота відділень банків, банків та терміналів є

безперебійною.

"Ми бачимо той факт, що скількість відвідувань скорочується. Але вони

працюють, люди мають доступ до своїх рахунків. Жодних обмежень щодо

використання коштів, які є у населення чи бізнесу, які акумульовані на

рахунках у банках, немає. І НБУ не бачить будь-яких підстав вводити

обмеження", - зазначила Рожкова.

Вона нагадала, що НБУ готовий до рефінансування українських банків у разі,

якщо у цьому буде потреба.

"Вже сьогодні ми змінили терміни рефінансування, подовживши їх до банків.

Рефінансування може бути більше року. Якщо виникне така потреба для банків,

ми його запровадимо", - розповіла Рожкова.

За її словами, НБУ також наразі продовжує свою присутність на валютному

ринку.

"Це дуже важливо, оскільки з початку введення карантинних заходів ми бачили

певні ажіотажні явища на ринку. Це зрозуміло, бо бізнес і населення

втратили впевненість", - додала Рожкова.