Нацбанк за тиждень продав $1 мільярд для підтримки гривні

Національний банк України з 16 по 20 березня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 1,09 млрд дол. США.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Національний банк України минулого тижня, з 16 по 20 березня 2020 року, продав на міжбанківському валютному ринку 1088 млн доларів США для згладжування курсових коливань і купив 50 млн дол. США.

Всього з початку року Нацбанк купив на міжбанку 1,282 млрд доларів, продав – 2,67 млрд дол. США.

Як повідомляв Укрінформ, наразі на валютному ринку вплив психологічного чинника є ключовим, а попит на валюту здебільшого формується з боку населення та вітчизняних компаній-імпортерів.

На фоні проведення Національним банком валютних інтервенції для згладжування курсових коливань міжнародні валютні резерви зменшилися більш ніж на 2,5 млрд доларів - до 24 млрд доларів. Станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 622,8 млн доларів (в еквіваленті).