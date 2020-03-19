Гривня слабне у першу чергу через панічні настрої - Нацбанк

Національний банк 19 березня на міжбанку продав 200 млн дол. США, щоб згладити надмірні коливання курсу та наголосив, що гривня слабне у першу чергу через панічні настрої.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Сьогодні Національний банк продав 200 млн дол. США, щоб згладити надмірні коливання курсу. Ми, як і раніше, не фіксуємо курс. В країні гнучке курсоутворення. Але наша мета – аби не було різких коливань курсу. Гривня слабне у першу чергу через психологічний чинник та панічні настроїв",- йдеться в повідомленні.

У Нацбанк наголосили, що попит на валюту є більшим, ніж пропозиція. Причина – погіршення настроїв учасників ринку (зокрема, українських компаній та населення) через коронавірус.

Водочас в НБУ запевнили, що Нацбанк має достатньо резервів, аби згладжувати різкі коливання курсу.