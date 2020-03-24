Україна більш підготовлена до кризи, ніж у 2008 році - Шмигаль
Укрінформ
Незважаючи на нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики.
Україна входить в турбуленті часи з набагато сильнішими позиціями, ніж це було під час попередніх криз: міжнародні резерви на найвищому за останні роки рівні, інфляція
- рекордно низька, державний бюджет - збалансований, а показник державного боргу до
ВВП впав до рекордно низьких 44,3%.
«Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас
і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри
значно в кращому стані», - заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу,
Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління
державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для
фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед
кредиторами в повному обсязі.