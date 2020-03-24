Кабмін розробляє програму кредитних канікул

Уряд спільно з Національним банком розробляє програму кредитних канікул.

Про це у ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль,

повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми думаємо про економічні наслідки. Сьогодні розпочали програму так званих

кредитних канікул. Працюємо спільно з НБУ . Мінфін та Мінекономіки отримали

завдання розробити такі програми", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна до економічної кризи прийшла у більш

підготовленому стані, ніж у 2008 році.

"У нас є значні золотовалютні резерви, у нас висока ліквідність у банках. У

нас всі параметри макроекономічні значно міцніші, ніж були у 2008 році,

коли розпочиналась фінансова криза. Звичайно, експерти прогнозують, що і

криза буде потужніша, ніж у 2008 році", - зазначив Шмигаль.