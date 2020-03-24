Кабмін розробляє програму кредитних канікул
Укрінформ
Уряд спільно з Національним банком розробляє програму кредитних канікул.
Про це у ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль,
повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми думаємо про економічні наслідки. Сьогодні розпочали програму так званих
кредитних канікул. Працюємо спільно з НБУ. Мінфін та Мінекономіки отримали
завдання розробити такі програми", - сказав Шмигаль.
За його словами, Україна до економічної кризи прийшла у більш
підготовленому стані, ніж у 2008 році.
"У нас є значні золотовалютні резерви, у нас висока ліквідність у банках. У
нас всі параметри макроекономічні значно міцніші, ніж були у 2008 році,
коли розпочиналась фінансова криза. Звичайно, експерти прогнозують, що і
криза буде потужніша, ніж у 2008 році", - зазначив Шмигаль.