Україна конкурує за дешевий кредитний ресурс з іншими країнами — Шмигаль

Україна в умовах світової кризи конкурує за дешевий кредитний ресурс з іншими країнами.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зовнішні борги — ми дійсно маємо їх реструктуризувати та почали перемовини з міжнародними партнерами. Але у світі йде колосальна конкуренція за гроші. Усі країни намагаються або позичити, або отримати допомогу. Ми сьогодні конкуруємо за дешевий кредитний ресурс для нашого бюджету", - наголосив Шмигаль.

За його словами, переговори ведуться з Міжнародним Валютним фондом, Європейським Союзом, Європейським інвестиційним банком, Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Сьогодні був досягнутий хороший прогрес. Є повідомлення від МВФ про ці домовленості та очікування, які у нас є. За умов підтримки міжнародних партнерів і єдності політикуму ми пройдемо цей виклик достойно", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.