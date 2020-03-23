МВФ прогнозує сильнішу рецесію, ніж у 2009 році

Світовій економіці загрожує велика рецесія через пандемію коронавірусу, що може бути навіть більшою, ніж у 2009 році, й вимагатиме безпрецедентної реакції.

Про це йдеться на сайті МВФ.

"Прогноз щодо зростання світової економіки у 2020 році є негативним - падіння буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гірше", - зазначила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва.

З її словами, людські втрати через пандемію коронавірусу вже надмірні, "всі країни повинні спільно працювати задля захисту людей та обмеження економічних збитків".

Як повідомлялося, станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.