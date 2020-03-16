МВФ готовий виділити "антикризовий" трильйон доларів

На тлі кризи через коронавірус Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий виділити кредитний ресурс у розмірі трильйона доларів для допомоги країнам.

Про це йдеться у блозі директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

"МВФ готовий мобілізувати 1 трильйон доларів кредитних ресурсів, щоб допомогти країнам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, МВФ може розгорнути гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з нагальними проблемами у платіжному балансі.

Як зазначається, на ці потреби можуть бути виділені $50 млрд країнам, що розвиваються.

До $10 млрд можуть бути надані країнам-членам МВФ з низьким доходом через пільгові механізми фінансування, які мають нульові процентні ставки.

На сьогодні МВФ вже має 40 чинних угод із загальними зобов'язаннями у розмірі близько $200 млрд.

Ще 20 країн проявили інтерес до фінансування, допомога яким може знадобитися в найближчі дні, йдеться у блозі Георгієвої.

Крім того, для найбідніших країн є можливість отримати доступ до Трастового фонду МВФ з подолання катастроф.

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Таким чином, МВФ може підтримати 189 країн-членів МВФ і продемонструвати цінність міжнародного співробітництва.

"Тільки завдяки обміну, координації та співпраці ми зможемо стабілізувати світову економіку і відновити її повноцінне здоров'я", - зауважила Георгієва.

За останніми даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса, наразі у світі зафіксовано вже 169 387 випадків коронавірусу, кількість померлих становить 6513 осіб, одужали 77 257 людей.