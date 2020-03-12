Іран просить у МВФ $5 мільярдів на боротьбу з коронавірусом

Уряд Ірану просить у МВФ допомогу в розмірі 5 мільярдів доларів для протидії поширенню коронавірусу в країні.

Про це заявив керівник Центрального банку Ірану Абдолнасер ХімІранметі, повідомляє IRNA.

«Глава Центрального банку Ірану Абдолнасер Хімметі заявив, що Іран попросив 5 мільярдів доларів кредиту у Міжнародного валютного фонду в рамках виділеного для боротьби з коронавірусом пакету фінансової допомоги», - йдеться у повідомленні.

Хімметі зазначив, що 6 березня надіслав лист голові МВФ Крісталіні Георгієвій з проханням про надання Тегерана фіндопомоги.

Цю інформацію підтвердив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф. “(Директор-розпорядник – ред.) МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що країнам, які постраждали від коронавірусу, буде надано фінансову підтримку через Інструмент швидкого фінансування (RFI). Наш Центробанк негайно запросив доступ до цього механізму”, - зауважив Заріф у Twitter.

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Він закликав “правління МВФ дотримуватися виданого ним мандату фонду, бути на правильній стороні історії і діяти відповідально”.

Згідно з даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, на цей час в Ірані зафіксовано 10 075 хворих на вірус та 429 смертей від нього.

Загалом у світі підтверджено 127 750 випадків коронавірусу, смертей — 4717, одужали 68 307 осіб.

Фото: alarabiya.net