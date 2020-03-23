Надзвичайний стан зупинить економіку і не захистить від коронавірусу – “Голос”

Запровадження надзвичайного стану призведе до зупинки економіки та обмеження прав українців, і не захистить нікого від коронавірусу.

Про це йдеться в заяві політичної партії «Голос», опублікованій у Facebook.

«Партія «Голос» наполягає: інструментів державного реагування на небезпеку коронавірусу на сьогодні достатньо. Парламент погодився з необхідністю запровадити карантин і дав владі всі необхідні повноваження, тепер треба їх розумно використати. Натомість оголошення надзвичайного стану — прямий шлях до затягування перемовин з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними організаціями. А також сигнал інвесторам зупинити роботу в країні. Це шлях до дефолту, який тільки погіршить наші можливості боротися з епідемією», – йдеться в заяві.

Водночас у політсилі зауважують, що це також відкриває шлях до зловживань.

«Наша депутатка Соломія Бобровська вже відчула це на собі – навіть без запровадження надзвичайного стану її сьогодні просто не пустили на засідання штабу в Рівному. Мер не хотів чути незручні запитання», – пояснюють у «Голосі».

При запровадженні ж надзвичайного стану, зауважують у партії, «замовкнуть всі».

«Уряд зможе ввести комендантську годину, затримувати на вулиці, заборонити протести, контролювати телебачення, радіо та інтернет, заборонити соцмережі — що завгодно, що «дестабілізує обстановку» або просто не подобається владі. Бізнес може потрапити під примусове відчуження майна або використання ресурсів на визначені урядом цілі. Може постати питання про заборону діяльності політичних партій. І це — тільки те, що дійсно дозволяє у правовому режимі надзвичайного стану закон», – пояснюють у «Голосі».

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 березня на засіданні Кабінету міністрів доручив Міністерству юстиції розробити законопроєкт про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Цей документ має передбачити механізм на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

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Згодом деякі ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито парламентській монобільшості, представленій фракцією «Слуга народу», може не вистачити голосів для ухвалення відповідного законопроєкту. Відтак Президент Володимир Зеленський зможе підписати рішення про надзвичайний стан навіть без схвалення ВР.

23 березня керівництво Верховної Ради з головами парламентських фракцій і груп провели робочу нараду в онлайн-режимі. Під час неї більшість парламентських фракцій виступили проти можливого впровадження надзвичайного стану в Україні.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.