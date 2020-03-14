Кузін: Дві області мають запаси швидких тестів на коронавірус, ще 15 - чекають поставки
Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За даними, які є в Центру громадського здоров'я на сьогодні, два регіони вже мають певний запас швидких тестів для визначення нового коронавірусу, але більше ніж з 15 регіонів були зроблені запити на оптових постачальників. Тому там вже питання щодо часу поставки цих тест-систем до регіонів", - сказав Кузін.
Він додав, що також 9 областей мають ПЛР тест-системи, які дозволяють виявити коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції.
"В цілому 15 ПЛР тест-систем було поставлено в регіони, закуплено за рахунок обласних лабораторних центрів", - сказав Кузін.
Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.
Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 150 006 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 людей.
11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.