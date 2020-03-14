Кузін: Дві області мають запаси швидких тестів на коронавірус, ще 15 - чекають поставки

Дві області мають сформовані запаси швидких тест-систем для виявлення нового коронавірусу, ще 15 областей чекають поставки.

Про це повідомив в.о. голови Центру громадського здоров’я Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними, які є в Центру громадського здоров'я на сьогодні, два регіони вже мають певний запас швидких тестів для визначення нового коронавірусу, але більше ніж з 15 регіонів були зроблені запити на оптових постачальників. Тому там вже питання щодо часу поставки цих тест-систем до регіонів", - сказав Кузін.

Він додав, що також 9 областей мають ПЛР тест-системи, які дозволяють виявити коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції.

"В цілому 15 ПЛР тест-систем було поставлено в регіони, закуплено за рахунок обласних лабораторних центрів", - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 150 006 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (6 023). Зафіксовано 5 614 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 72 060 людей.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.