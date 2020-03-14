МОЗ: на коронавірус перевірили 18 зразків, жодна підозра не підтвердилася

Центр громадського здоров'я МОЗ України опрацював на даний час 18 зразків випадків з підозрою на коронавірус. Жодного позитивного результату не виявлено.

Про це повідомив в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Центром громадського здоров'я протягом сьогоднішнього дня було отримано 15 повідомлень з різних регіонів України. Проводяться лабораторні дослідження по усіх випадках, які також повідомляються до нашого центру. Станом на сьогодні опрацьовано 18 зразків, жодного позитивного результату поки не було виявлено", - сказав Кузін.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.