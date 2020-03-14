В Україні перевіряють три підозри на коронавірус

Станом на ранок 14 березня в Україні зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки Covid-19: в Чернівецькій області - два випадки та в Житомирській - один (летальний випадок), ще три зразки досліджуються.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

“Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 67 повідомлень про підозру на Covid-19, (3 випадки - підтверджені лабораторно, 61 – негативні, коронавірусу немає, 3 зразки досліджуються). Усі три випадки Covid-19 підтверджені дослідженнями лабораторії Центру громадського здоров'я України”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Центрі, на Covid-19 з початку року вірусологічна референс-лабораторія протестувала близько 500 зразків.

Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України продовжує досліджувати не лише підозрілі випадки, а й контактних осіб.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено три випадки коронавірусу.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавіру. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

Фото: АА