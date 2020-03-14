Підозра на коронавірус: у Чернівцях госпіталізували маму з двома дітьми

"Екстрена швидка медична допомога та обласна дитяча лікарня в режимі онлайн повідомили про маму із двома дітьми, які могли контактувати із людиною, в якої підозрюють коронавірус. Задля підвищеного застереження та відстеження усіх контактів здійснено госпіталізацію усіх трьох. Всіх пацієнтів оглядають із застосуванням всіх засобів захисту. Епідеміологи працюють, інфекціоністи здійснюють обстеження та спостереження", - розповіла медик.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській. Один з них закінчився летально - напередодні померла 71-річна жінка з Житомирщини.

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За даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса на 9:00 14 березня, у світі коронавірусом заразилося 145 369 людей, померли 5 429, одужали 71 694.