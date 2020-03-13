У Чернівецькій області оголошують надзвичайну ситуацію

У Чернівецькій області для запобігання швидкому поширенню коронавірусу з 14 березня запроваджують надзвичайну ситуацію. Закриваються всі ринки, за винятком продуктових секторів.

Про це під час відеозвернення на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Як відомо, ми маємо вже другий підтверджений випадок захворювання на коронавірус в нашій області. І тепер це не тільки на території міста Чернівців, а вже й на території одного з районів нашої області. Це спонукає і дає нам підстави для того, щоби запровадити із завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області", - сказав посадовець.

Він зазначив, що коронавірусна інфекція поширюється швидкими темпами і попросив усіх максимально залишатися вдома та зосередитись на домашніх справах.

"Ми обмежуємо роботу, тобто, закриваємо усі ринки області за винятком продуктових секторів. Продукти харчування повинні бути доступні. Всі інші - будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри повинні зрозуміти, що йдеться про життя і здоров'я людей. Тому кілька тижнів, до третього квітня прошу вас солідарності, громадянської відповідальності. Ці заходи лише заради однієї мети - зберегти життя і здоров'я буковинців", - додав посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Covid-19 виявили у двох чоловіків із Чернівців та 71-річної жінки з Житомирщини, яка сьогодні померла.

В Україні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.