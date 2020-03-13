Трамп готується ввести у США надзвичайну ситуацію — CNN
Про це повідомив у п'ятницю CNN із посиланням на два джерела, знайомі з процесом підготовки в Білому домі.
"Президент Дональд Трамп, скоріше за все, у другій половині п'ятниці виступить з декларацією про оголошення надзвичайної ситуації, що дозволить звільнити більше федеральних ресурсів для боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що й раніше було відомо про намір президента оголосити надзвичайну ситуацію, втім зараз це рішення проходить необхідні юридичні узгодження в Білому домі.
Як повідомляв Укрінформ, у середу глава Білого дому виступив з офіційним зверненням до нації, що стосувалося загрози від неконтрольованого поширення коронавірусу. Трамп, зокрема, оголосив про заборону подорожей з частини країн Європи до США.