Трамп готується ввести у США надзвичайну ситуацію — CNN

Глава Білого дому Дональд Трамп готується оголосити на спеціальній пресконференції про запровадження надзвичайної ситуації в країні у зв'язку з поширенням коронавірусу, що дасть уряду США можливість застосовувати додаткові ресурси для протистояння цьому виклику.

Про це повідомив у п'ятницю CNN із посиланням на два джерела, знайомі з процесом підготовки в Білому домі.

"Президент Дональд Трамп, скоріше за все, у другій половині п'ятниці виступить з декларацією про оголошення надзвичайної ситуації, що дозволить звільнити більше федеральних ресурсів для боротьби з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що й раніше було відомо про намір президента оголосити надзвичайну ситуацію, втім зараз це рішення проходить необхідні юридичні узгодження в Білому домі.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу глава Білого дому виступив з офіційним зверненням до нації, що стосувалося загрози від неконтрольованого поширення коронавірусу. Трамп, зокрема, оголосив про заборону подорожей з частини країн Європи до США.