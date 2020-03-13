У США визнали недосконалість системи тестування коронавірусу

Вищий чиновник системи охорони здоров'я США визнав, що наявна система тестування на зараження коронавірусом наразі не працює належним чином.

Про це інформує BBC.

"Система насправді не налаштована на те, що нам потрібно зараз ... давайте визнаємо це", - сказав доктор Ентоні Фочі з Національного інституту алергії та інфекційних хвороб.

Американський уряд зазнає критики, оскільки США здійснили набагато менше тестів на коронавірус, ніж багато інших постраждалих країн.

Наразі у США налічується понад 1300 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, 12 березня стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір заборонити всі подорожі з Європи до США терміном на 30 днів через поширення коронавірусу. Обмеження не стосуватиметься сполучення з Великою Британією.

Фото: ЦГЗ