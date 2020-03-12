ЄС відреагував на заборону європейцям в’їзду до США

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської ради Шарль Мішель виступили із спільною заявою у зв’язку із оголошеним вчора президентом США рішенням скасувати всі подорожі з Європи до Штатів на 30 днів.

Текст заяви європейських керівників оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

"Коронавірус є глобальною кризою, яка не обмежується жодним континентом, і вона потребує співпраці, а не одноосібних дій. Європейський Союз не схвалює той факт, що рішення США ввести заборону на поїздки було зроблено одностороннє та без консультацій. Європейський Союз вживає рішучі заходи, щоб обмежити розповсюдження вірусу", - йдеться у документі.

Як вже повідомляв Укрінформ, вчора президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі та будуть коригуватися відповідно до умов на місцях.