ЄС відреагував на заборону європейцям в’їзду до США

ЄС відреагував на заборону європейцям в’їзду до США

Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та Президент Європейської ради Шарль Мішель виступили із спільною заявою у зв’язку із оголошеним вчора президентом США рішенням скасувати всі подорожі з Європи до Штатів на 30 днів.

Текст заяви європейських керівників оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

"Коронавірус є глобальною кризою, яка не обмежується жодним континентом, і вона потребує співпраці, а не одноосібних дій. Європейський Союз не схвалює той факт, що рішення США ввести заборону на поїздки було зроблено одностороннє та без консультацій. Європейський Союз вживає рішучі заходи, щоб обмежити розповсюдження вірусу", - йдеться у документі.

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Як вже повідомляв Укрінформ, вчора президент США Дональд Трамп заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів. Нові правила наберуть чинності в п'ятницю опівночі та будуть коригуватися відповідно до умов на місцях.

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