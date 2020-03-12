Європейські дипломати приголомшені рішенням Трампа обмежити в’їзд до США

Європейські дипломати приголомшені новими обмеженнями на в'їзд до США громадян європейських країн Шенгенської зони, про які напередодні оголосив глава США Дональд Трамп у зв'язку зі спалахом коронавірусу у світі.

Про це повідомляє CNN.

"Кілька європейських послів у Вашингтоні повідомили CNN, що не знали, що це відбудеться попри те, що були в контакті з адміністрацією (президента США - ред.) протягом останніх кількох днів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема бельгійський дипломат заявив телеканалу, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".

Чиновники Держдепартаменту заявляють, що точно не знали, що Трамп має намір оголосити.

За інформацією джерела телеканалу, державний секретар Майк Помпео зустрівся з главою МЗС Австралії менше ніж за п'ять годин до звернення Трампа - і не дав жодних вказівок щодо його намірів.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що він та його колеги сьогодні оцінять ситуацію. "Після оголошеної Дональдом Трампом заборони на поїздки ми оцінимо ситуацію сьогодні. Потрібно уникнути збою в економіці. Європа вживає всіх необхідних заходів щодо стримування поширення вірусу Covid-19, обмеження кількості постраждалих та підтримки досліджень", - написав Мішель у Twitter.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп під час звернення в прямому ефірі в ніч на четвер заявив про намір скасувати всі подорожі з Європи до Сполучених Штатів терміном на 30 днів.

При цьому він зауважив, що для деяких громадян США будуть зроблені певні винятки за умови, якщо вони пройдуть відповідні перевірки.

Раніше повідомлялося, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавірусу у світі.