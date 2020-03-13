Держава у разі потреби терміново виділить 500 мільйонів на медобладнання - Президент

Уряд у разі потреби нагально зможе виділити 500 млн гривень на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії, а у регіонах тестування на коронавірус зможуть проводити пересувні лабораторії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у відеозверненні щодо ситуації із коронавірусом, опублікованому у Facebook.

"Постановою Кабінету Міністрів уже виділено 100 млн гривень на засоби індивідуального захисту. У разі потреби буде нагально виділено 500 млн на закупівлю медичного обладнання для інтенсивної терапії за прискореною процедурою", - сказав Зеленський.

Також він розповів, що невідкладно Інститутом молекулярної біології НАН України буде виготовлено 200 тисяч експрес-тестів.

За словами глави держави, для проведення тестування у регіонах будуть використовуватися пересувні лабораторії.

Крім того, Президент зауважив, що із державного резерву до закладів охорони здоров'я передано 10 млн масок.

"Ми провели бесіду з виробниками, постачальниками та аптекарями. Є речі, на яких не можна заробляти, - це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести та інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості та за доступною ціною", - запевнив Зеленський.