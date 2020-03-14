МОЗ перевіряє інформацію про зараження коронавірусом жительки Тернополя

Міністерство охорони здоров'я України перевіряє інформацію про, нібито, зараження коронавірусом жительки Тернополя.

Про це повідомив в.о. голови ЦГЗ Ігор Кузін під час брифінгу 14 березня після позачергового засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали екстрене повідомлення по цьому випадку, епідеміологічне розслідування по цьому випадку також продовжується. Наразі опрацьовуються зразки. Поки оперативного підтвердження цьому випадку немає", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

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На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.