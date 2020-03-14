МОЗ інформуватиме українців про коронавірус через СМС

Міністерство охорони здоров’я України буде інформувати населення про заходи боротьби з коронавірусом за допомогою СМС-повідомлень.

Відповідне рішення ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України 14 березня, повідомляється на сайті МОЗ.

“Це будуть короткі й чіткі інструкції, в яких будуть прописані правила особистої гігієни та основні рекомендації для боротьби з коронавірусом”, - заявив Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець на засіданні уряду.

Технічне виконання цього рішення Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль поклав на Міністерство цифрової трансформації та Міністерство інфраструктури України, які проведуть відповідні переговори з операторами вітчизняних мобільних мереж.

Читайте також: РНБО закликає громадян України повернутися до 17 березня

Як повідомляв Укрінформ, у місті Радомишль на Житомирщині без присутності родичів поховали 71-річну жінку, яка 13 березня померла від коронавірусу.

У жінки раніше, після повернення з Польщі, діагностували коронавірус.

Наразі в Україні є 3 офіційно підтверджені випадки коронавірусу, окрім Житомирщини цю хворобу діагностували у 2 людей у Чернівцях.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 377 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 715 людей.