В ОАЕ українці допомогли придбати квитки додому 19 співгромадянам, які застрягли в країні

Українці в ОАЕ допомогли придбати авіаквитки для повернення в Україну 19 співгромадянам, які через закриття кордонів застрягли в ОАЕ.

Про це повідомив координатор Української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«19 українцям допомогли придбати квитки для повернення додому за сьогоднішній вечір спільними зусиллями громадою. Щиро дякую всім, хто допомагав! І надзвичайна подяка авіакомпанії Air Arabia за стійкість та надану українцям у цей непростий час можливість придбати квитки точно без зайвих переплат», - написав Семенов.

Він, зокрема, зазначив, що еміратські авіакомпанії Air Arabia та flydubai отримали дозволи на додаткові польоти до України.

«Air Arabia виконає додаткові рейси для громадян України 18, 20 та 21 березня, а назад зможе забрати лише іноземців. Квитки продаються на сайті авіакомпанії, втім рейси вже майже повністю розброньовані. Сьогодні спільними зусиллями української громади за підтримки Air Arabia вдалось забезпечити продаж 19 квитків за базовими цінами українським туристам та резидентам ОАЕ», - написав Семенов у соцмережі.

У свою чергу, в Посольстві України в ОАЕ повідомили про найближчі авіарейси, якими можна повернутися в Україну з Дубая 18 березня авіакомпанією flydubai.

«Шановні співвітчизники, нижче наводимо найближчі авіарейси, якими можна повернутися в Україну з м. Дубай 18 березня авіакомпанією FlyDubai.

Київ:

18.03 FZ727 DXB KBP 12:00

18.03 FZ728 KBP DXB 17:05

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18.03 FZ8045 DXB KBP 12:50

18.03 FZ8046 KBP DXB 17:45

Одеса:

18.03 FZ8471 DXB ODS 12:00

18.03 FZ8472 ODS DXB 16:30», - йдеться у дописі.

В українському диппредставництві також наголосили на тому, що «жоден громадянин України не залишиться сам на сам зі своєю проблемою». «Посольство України в Об’єднаних Арабських Еміратах і Консульство України в м. Дубай роблять усе необхідне для повернення всіх бажаючих українців на Батьківщину», - зазначається на сторінці диппредставництва у Facebook.

У Посольстві також звернули увагу українців на те, що «Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ повідомило про тимчасове припинення з 19.03.2020 безвізового режиму з усіма країнами, за виключенням власників дипломатичних паспортів».

За даними Міністерства охорони здоров'я і профілактики ОАЕ, станом на 17 березня в країні було підтверджено 113 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, у тому числі, однієї особи з українським громадянством, повідомило еміратське інформагентство WAM.

Як повідомляв Укрінформ, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня в Україні закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 186 975 інфікованих осіб, з них одужали - 80 842 осіб, померли – 7 477.

В Україні 14 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них два летальні.

Фото: 24tv.ua