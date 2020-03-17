Українці в Індії допомагатимуть співгромадянам, які опинилися у скруті через закриття кордонів

Українська громада в Індії готова надати допомогу співгромадянам, які унаслідок закриття кордонів та авіасполучень через пандемію коронавірусу Covid-19 опинилися в країні у скрутному становищі.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainians of India.Українці Індії в Facebook.

«Шановні українці, які опинилися у скруті через закриття кордонів та авіасполучень, і які наразі перебувають у Республіці Індія! Українська громада в Індії закликає вас залишати інформацію про Ваше місцезнаходження у коментарях на сторінці Посольства України в Індії або на сторінці нашої спільноти українців в Індії. У разі дійсно скрутного становища просимо повідомляти, де ви знаходитеся, склад сім'ї (групи, або Ви одна людина). Якщо поблизу Вас живуть українці, які матимуть змогу надати вам посильну допомогу (житло, життєво необхідні продукти харчування, деякі ліки) або ж відправити Вам необхідні продукти через закупівлю їх онлайн за Вашою адресою проживання, вони з Вами зв'яжуться через особисті повідомлення у месенджері Facebook або за вказаним Вами номером телефону. Або передадуть звістку про вас своїм знайомим», - йдеться у повідомленні.

У громаді попросили звертатися по допомогу тільки тих, кому вона дійсно необхідна. «Якщо з Вами зв'язалися і Ви вже отримуєте допомогу, будь ласка, повідомляйте про це тих, хто Вам пропонуватиме додатково», - зауважується в дописі.

Як додали у громаді, «ми сподіваємося допомготи всім, хто цього дійсно потребує».

У дописі також міститься звернення до українців, які постійно проживають в Індії, якомога частіше моніторити коментарі під повідомленнями на сторінці Посольства. «Якщо Ви хочете допомогти, пишіть у нашу групу WhatsApp або публікуйте пропозицію на нашій сторінці у Facebook», - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що наразі є готовність надати допомогу: з житлом у таких населених рунктах, як Мумбаї, Вішакапатнам, Парватіпурам та прилеглих місцевостях; з покупками онлайн по всій Індії (життєво необхідні продукти - онлайн через кур'єра).

«Давайте підтримаємо всіх, хто опинився у скрутному становищі на час карантину та доки не відкриється авіасполучення», - закликали в громаді.

У дописі додано контактні номери телефонів: +91 11 261 460 41, +9111261 450 93; +919 66 787 4125 (WhatsApp).

У громаді також закликали слідкувати за актуальною інформацією на сторінці Посольства України в Індії у Facebook.

Раніше у вівторок українське диппредставництво в Індії на своїй сторінці у Facebook звернулося до українців, які постійно проживають в республіці, із проханням допомогти співгромадянам, які опинилися у скрутному становищі в Індії та інших країнах у країнах Південної Азії через закриття авіасполучення.

«До уваги громадян України, які постійно проживають в Бангладеш, Індії, Республіці Мальдіви, Шри Ланці. Шановні співвітчизники, вам має бути відомо, що через закриття Україною авіасполучення сотні українців потрапили у скрутне становище у країнах Південної Азії. Були би вдячні за вашу консультативну, моральну та іншу підтримку. У разі готовності, чекаємо ваші звернення у мессенджер чи на електронну адресу дипустанови (emb_in@mfa.gov.ua) з приміткою «щодо допомоги». Заздалегідь вдячні», - йшлося у дописі.

Як повідомили в Посольстві, перші пропозиції щодо допомоги вже надійшли. «У зв’язку із зверненням Посольства України до українських громадян, які постійно проживають в Бангладеш, Індії, Республіці Мальдіви, Непалі, Шри Ланці, допомогти своїм співвітчизникам, які опинились у складній ситуації на території цих держав, вже сьогодні низка українців відгукнулась та висловила готовність надати можливу допомогу. Щиро вдячні усім нашим громадянам, які відгукнулись на прохання про допомогу!», - зазначили в диппредставництві на сторінці у соцмережі.

Як повідомлялося, з 17 березня Україна повністю обмежує пасажирське авіа-, залізничне та автосполучення через загрозу поширення коронавірусу.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське авіасполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.