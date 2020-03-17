Дипломати в Індії домовляються про евакуацію українців зі Шрі-Ланки

Посольство України в Індії працює над отриманням дозволу для польоту до України українців, які наразі знаходяться на Шрі-Ланці, рейсами, запланованими на 18, 20 та 21 березня.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативний від МЗС України" у Facebook.

"МЗС України робить все можливе, щоб кожен міг повернутися додому: Посольство України в Індії зараз домовляється, щоб дозволили політ до України рейсами, запланованими на 18, 20 та 21 березня", - поінформували в МЗС громадян України, які “застрягли” на Шрі-Ланці.

Також зазначається, що консул України вилетить на Шрі-Ланку найближчим часом та координуватиме повернення українців додому.

Крім того, за даними МЗС, Державне агентство України з туризму та курортів і туроператори України узгоджують алгоритм взаємодії з планового повернення громадян додому.

"Ми обов'язково повернемо кожного, проте для цього потрібен час. Будь ласка, переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії (повний перелік з контактами можна знайти тут та зареєструвались в системі "ДРУГ"", - додали в МЗС.