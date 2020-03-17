МЗС дало поради українцям, яким потрібно повернутися з Польщі

Міністерство закордоннних справ оприлюднило алгоритм дій українців, яким потрібно повернутися з Польщі в умовах обмеження сполучення.

Відповідні поради надав у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«Постарайтеся добратися до пунктів пропуску для автомобільного сполучення, що наразі працюють у цілодобовому режимі: «Ягодин-авто» (з польської сторони - «Дорохуськ»), «Рава-Руська» («Хребенне»), «Краківець» («Корчова»). Там працюють українські консули», - йдеться у повідомленні.

У МЗС звернули увагу, що міське сполучення в Польщі обмежено, і поінформували, що зараз опрацьовується можливість введення додаткових рейсів міжнародного сполучення на маршрутах Варшава - кордон.

Окрім того, у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що польська сторона запевнила у лояльному ставленні до наших громадян в питанні порушення ними міграційних правил країни у разі завершення терміну дії дозвільних документів на перебування.

В МЗС також порадили звернутися до посольства чи консульства у Польщі електронною поштою чи за телефоном гарячої лінії на офіційній сторінці. Також можна звернутися на сторінках посольства і консульств у соцмережах. Слід повідомити ім’я та прізвище, місце перебування та готовність до повернення в Україну.

«Зверніть увагу, що наразі телефонні лінії перевантажені, тому оптимальний варіант - надіслати електронного листа з вашими даними. Також ви можете зареєструватися у системі ДРУГ і таким чином повідомити МЗС та закордонні дипломатичні установи України про своє перебування у Польщі. Це допоможе отримувати термінові важливі повідомлення, зокрема - про можливі шляхи повернення», - пояснили у зовнішньополітичному відомстві.

Після цього нашим співвітчизникам у Польщі слід чекати на подальші інструкції щодо формування груп для повернення в Україну.

«Ситуація аналізується в режимі 24/7 і розробляються плани евакуації громадян України», - запевнили в МЗС.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.