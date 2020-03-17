За добу з-за кордону повернулись понад 50 тисяч українців
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"За минулу добу (з опівночі 16 березня до опівночі 17 березня) державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону", - йдеться у повідомленні.
У відомстві відмітили, що з-поміж понад 13 тисячі іноземців, які перетинали кордон, більше 10 тисяч прослідували на виїзд.
У в’їзді в Україну за добу відмовлено майже 400 іноземцям.
На кордоні разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.
Загалом трафік на кордоні суттєво знизився, зауважили у ДПСУ. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб.
Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.
Як повідомлялося, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.
Для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).
Крім того, було вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.
Профільним міністерствам доручено опрацювати разом з мережами рітейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити; оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менше 5000 грн; підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.