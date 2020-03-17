За добу з-за кордону повернулись понад 50 тисяч українців

За минулу добу держкордон України перетнуло майже 86,5 тисячі осіб, більшість з них – це українці, які поверталися додому з-за кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"За минулу добу (з опівночі 16 березня до опівночі 17 березня) державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Більшість з них – понад 50 тисяч – це українці, які поверталися додому із-за кордону", - йдеться у повідомленні.

У відомстві відмітили, що з-поміж понад 13 тисячі іноземців, які перетинали кордон, більше 10 тисяч прослідували на виїзд.

У в’їзді в Україну за добу відмовлено майже 400 іноземцям.

На кордоні разом з представниками санітарного контролю проводиться опитування щодо стану здоров’я та вимірювання температури тіла осіб, які в’їжджають в Україну.

Загалом трафік на кордоні суттєво знизився, зауважили у ДПСУ. Наприклад, попередньої доби, 15 березня, кордон всього перетнуло близько 144 тисяч осіб.

Найближчим часом очікується подальше зменшення руху осіб та транспорту через кордон.

Як повідомлялося, з 16 березня обмежено пропуск в Україну іноземців. Також було призупинено роботу близько сотні пунктів пропуску, введені обмеження на пропуск через КПВВ в зоні проведення ООС, а також з окупованим Кримом.

Для протидії поширенню коронавірусу уряд підтримав рішення заборонити: регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні; перевезення більше 10 пасажирів одночасно у трамваях, тролейбусах і автобусах, маршрутному таксі; з 17 березня - закладам культури, ТРЦ, ресторанам та іншим закладам харчування, розваг і послуг приймати відвідувачів (ресторани та кафе можуть виконувати доставку їжі); масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями; з 18 березня - перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього та міжнародного сполучення до прийняття окремого рішення (за погодженням відповідних міністерств).

Крім того, було вирішено обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком; запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року; не допускати на атомні електростанції та в міста-супутники працівників із ознаками респіраторних захворювань та посилити санітарно-пропускний контроль для персоналу.

Профільним міністерствам доручено опрацювати разом з мережами рітейлерів перелік товарів, експорт яких варто обмежити; оцінити кількість коштів, необхідних для доплати у розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менше 5000 грн; підготувати лист і звернення до МВФ щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків короновірусу.