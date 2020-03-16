В уряді готують перелік чартерів, якими українці зможуть повернутися після 17 березня

В уряді готують перелік чартерів, якими українці зможуть повернутися після 17 березня

Укрінформ
Міністерство інфраструктури України формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому після 17 березня.

Про це повідомляє "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" в Facebook.

"До уваги громадян України, які за кордоном у туристичній подорожі та планували повернутись чартерним рейсом туристичної компанії після 17 березня! Зараз Міністерство інфраструктури України формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутись додому в період тимчасового припинення регулярного пасажирського авіасполучення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлена інформація з'являтиметься на сторінках Міністерства інфраструктури.

Наразі на сайті Мінінфраструктури немає списків чартерних рейсів.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

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Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

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