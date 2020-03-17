Харківське метро закривається до 3 квітня

У зв'язку з пандемією коронавірусу харківське метро у вівторок, 17 березня, припиняє роботу до 3 квітня.

Про це під час брифінгу поінформував заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні о 20.00 харківське метро прийме останніх пасажирів та припинить роботу до 3 квітня", - наголосив Водовозов.

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За його словами, в метро будуть здійснюватися профілактичні заходи, зокрема, провітрювання.

Щодо наземного транспорту, то сьогодні до кінця дня буде розроблено особливий графік руху.

Як повідомлялося, у понеділок Президент Володимир Зеленський закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус, у т.ч. припинити роботу метрополітенів. Натомість міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме це розпорядження, адже у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом.

У ефірі програми "Свобода слова" Зеленський, у цьому зв'язку, поклав усю відповідальність за кожен ймовірний випадок захворювання у Харкові особисто на мера.