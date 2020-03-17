Харківське метро закривається до 3 квітня
Про це під час брифінгу поінформував заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні о 20.00 харківське метро прийме останніх пасажирів та припинить роботу до 3 квітня", - наголосив Водовозов.
За його словами, в метро будуть здійснюватися профілактичні заходи, зокрема, провітрювання.
Щодо наземного транспорту, то сьогодні до кінця дня буде розроблено особливий графік руху.
Як повідомлялося, у понеділок Президент Володимир Зеленський закликав Кабмін посилити обмеження карантину через коронавірус, у т.ч. припинити роботу метрополітенів. Натомість міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що не виконуватиме це розпорядження, адже у Харкові наразі не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом.
У ефірі програми "Свобода слова" Зеленський, у цьому зв'язку, поклав усю відповідальність за кожен ймовірний випадок захворювання у Харкові особисто на мера.