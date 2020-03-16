Закарпатських заробітчан просять залишатися в самоізоляції

Протягом останніх днів дуже багато громадян, які працювали в Чехії, Словаччині, Угорщині, Італії, Німеччині, повернулися додому. Дуже важливо, аби кожен із них дотримувався правил самоізоляції та повідомив про анамнез подорожей свого сімейного лікаря.

Про це йшлося на брифінгу з приводу розповсюдження коронавірусу в Закарпатській ОДА 16 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом останніх днів дуже багато громадян, які працювали в Чехії, Словаччині, Угорщині, Італії, Німеччині, повернулися додому. Дуже важливо, щоб кожен із них розумів, що він своєю самоізоляцією може упередити розповсюдження коронавірусу. Наголошуємо, що наразі дуже важливо, аби кожен із цих громадян дотримувався правил самоізоляції. Також просимо дотримуватися правил особистої гігієни, а також приміщення, де вони знаходяться. ”, - наголосила Директор департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров.

Також вона повідомила про те, що такі громадяни обов'язково мають повідомити сімейного лікаря. Лікар має зібрати анамнез подорожей, і тоді визначити, в якій зоні ризику є цей громадянин.

На сайтах центрів первинної ланки медицини в області наразі розміщується інформація про те, як потрібно поводитися громадянам з ознаками хвороби.

Чиновниця також зазначила, що свідомою поведінкою закарпатці можуть упередити те, аби в області не складалася надзвичайна ситуація з поширення Covid-19.

За останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. Із них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.