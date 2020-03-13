У Радомишлі ізолювали 22 людей, які контактували з інфікованою коронавірусом

Через інфікування коронавірусом пенсіонерки з Радомишля на Житомирщині 22 людей, які контактували з нею, ізолювали.

Про це Громадському повідомив глава Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

“Те коло людей, які безпосередньо контактували — ці люди ізольовані, і перебувають під наглядом лікарів дома”, — сказав він, уточнивши, що всі ці люди погодились на самоізоляцію добровільно, а двоє з них — не місцеві, а мешканці Києва, їх ізолювали там.

“Щодо киян — це опрацьована інформація, з ними проведено бесіду, і далі контакти їхні опрацьовуються. Але вже я цього не знаю, бо я не в Києві, то вже відповідні служби працюють”, — додав чиновник.

Водночас Пулковський заперечив інформацію про оголошення надзвичайного стану в районі, але допустив, що це може статись.

«Завтра (13 березня — ред.) о 9 ранку ще одне засідання — ми чекаємо вказівок від Житомира… Стан людей в Радомишлі спокійний, паніки нема. Ми досить швидко зреагували, одразу знайдені особи», — зазначив чиновник.

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Він також зауважив, що раніше озвучена інформація про те, що інфікована жінка була в церкві, не підтверджена, була вона там чи ні, встановлюють.

Як повідомляв Укрінформ, у Радомишлі на Житомирщині з коронавірусом госпіталізували 70-річну жінку, яка повернулася з Польщі. Відомо, що із симптомами хвороби вона відвідувала церкву.

Станом на 21.00 12 березня, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса, у світі загалом інфіковано цим вірусом 127 863 людей, померли від нього 4718 осіб, а число тих, хто одужав, складає 68310.

В Україні наразі підтверджено вже 3 випадки зараження новим типом коронавірусу. З 12 березня по всій країні введено карантин.

11 березня ВООЗ офіційно визнала коронавірус глобальною пандемією.