Запрацював портал підтримки підприємців на час карантину

Офіс розвитку малого і середнього підприємництва за підтримки Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства запустив інформаційний ресурс для підтримки бізнесу під час карантину.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

"Офіс розвитку малого та середнього підприємництва створив загальний інформаційний ресурс для бізнесу під час карантину. Наразі сайт містить актуальну інформацію та буде системно оновлюватись", - йдеться у повідомленні.

Сайт розроблявся у рамках ініціативи EU4Business, що фінансується Європейським Союзом. Наразі ресурс працює у тестовому режимі.

“Цей портал дозволить підприємцям, перш за все, отримувати виключно офіційну інформацію, вже зібрану в єдиному місці. Ми будемо оновлювати її та повідомляти про всі зміни, які запроваджуватимуться для малого та середнього бізнесу”, - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Дмитро Романович.

На сайті вже доступна інформація про діючі обмеження для МСБ з метою протидії поширенню захворювання COVID-19, перелік заходів державної підтримки, відповіді на головні питання від бізнесу.

Ресурс також буде наповнюватись корисними посиланнями, порадами фахівців та новинами для підприємців.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада України ухвалила закон про підтримку бізнесу під час карантину з поправками та пропозиціями Мінекономіки. Він направлений на захист бізнесу від негативних наслідків в умовах карантину.

Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок податковою службою з 18 березня по 18 травня 2020 року. Також не нараховується та не сплачується плата за землю у період з 1 березня по 30 квітня 2020 року, а об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не вважаються об’єктами оподаткування податком на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з 1 березня по 30 квітня 2020 року.