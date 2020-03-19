В Одесі створили антикризовий штаб для боротьби з коронавірусом

В Одесі створили обласний антикризовий оперативний штаб для боротьби з коронавірусом, який очолили голова Одеської ОДА Максим Куций і бізнесмен Андрій Ставніцер.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу прессекретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

За його словами, в середу, 18 березня, відбулася перша зустріч засновників обласного антикризового штабу.

"Учасники зустрічі, на якій головували керівник ОДА Максим Куций і бізнесмен Андрій Ставніцер, обговорили першочергові завдання з екстреної закупівлі медобладнання і препаратів, забезпечення карантину і залучення представників бізнес-кіл для сприяння медустановам у захисті жителів області", - відзначив Соколов.

Про засідання антикризового штабу також повідомив співвласник компанії «Трансінвестсервіс» Ставніцер на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні провели першу нараду. Якщо в двох словах, то з'ясувалося, що області сьогодні 72 апарати вентиляції легенів. З них близько 30-40% зайняті, ще якась частина не годиться, застаріла або не оснащена витратними матеріалами. В оптимістичному сценарії, ефективних і придатних для діагнозу коронавірусу штук 40. Закупили 14 нових, чекаємо — ще критично мало. Адже один пацієнт на апараті ШВЛ проводить від 2 до 3 тижнів", - відзначив Ставніцер.

Він наголосив, що закупівля ШВЛ - питання найпершої необхідності. «Потрібні будь-які, адже в процесі боротьби з коронавірусом ми не повинні втратити пацієнтів з іншими діагнозами. Сьогодні відправляю листи всім посольствам, консульствам, представникам міжнародних організацій з проханням - допомогти знайти", - повідомив бізнесмен.

Ставніцер відзначив, що вже мав розмову з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком: "Найближчим часом отримаємо максимально розгорнуті інструкції і протоколи, які є в країні. Також спілкувався з посольством Італії в Україні, Davide La Cecilia, найближчим часом чекаю протоколів від італійських медиків".

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня депутати Одеської міськради підтримали проєкти рішень про виділення майже 150 млн грн для закупівлі медобладнання, засобів захисту від інфікування і препаратів для діагностики коронавірусу і лікування хворих.

За словами віцемера Світлани Бедреги, "в разі реєстрації на території Одеси та області хворих, інфікованих коронавірусом Covid-19, деякі відділення базової інфекційної лікарні будуть перепрофільовані з тим, щоб тут можна було розмістити до 450 пацієнтів".

Також буде підготовлено до приймання хворих інші медустанови - для розміщення в палатах ще 345 ліжок. Крім того, в середині квітня буде відкрито нове відділення в інфекційній лікарні, наголосила Бедрега.