СБУ викрила провокатора, який розганяв в інтернеті фейки про коронавірус
Про це повідомляє 18 березня пресцентр СБУ.
"Фахівці СБУ із кібербезпеки відзначають, що у зв`язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню хвороби та мінімізації її наслідків активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму. Користуючись ситуацією, зловмисники збурюють паніку та протестні настрої серед громадян, намагаються дискредитувати владу, закликають до порушення конституційного ладу та насильницької федералізації. Підривну діяльність одного із таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі. Він не лише розповсюджував неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У межах відкритого кримінального провадження провокатору оголошено про підозру. Вирішується питання щодо застосування обмежувального заходу.
Фото: СБУ
Як зазначається у повідомленні, протягом кількох останніх днів Службою разом із Нацполіцією до адміністративної відповідальності за маніпуляції та спроби дестабілізації суспільної обстановки притягнуто ще 5 осіб у Чернівецькій та Луганській областях.
Крім того, СБУ фіксує появу великої кількості деструктивних спільнот на різних інформаційних майданчиках та появу неправдивих публікацій у проросійських ЗМІ. Наразі вживаються заходи щодо блокування їхньої діяльності та притягнення провокаторів до відповідальності.
"У черговий раз закликаємо громадян не вестися на провокації та не довіряти інформації з неперевірених джерел і не поширювати її. Актуальні дані щодо поточної ситуації із розповсюдження коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ", - наголосили в СБУ.