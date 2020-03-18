До Одеси доставили перші 50 тест-систем

До Одеської інфекційної лікарні 17 березня доставили перші 50 тест-систем для діагностування хворих з симптомами інфекції коронавірусом Covid-19, що дозволить медикам провести тестування усіх мешканців області, які вже звернулися з цього приводу.

Такі дані оприлюднив сьогодні мер Одеси Геннадій Труханов на 41-й сесії міськради 7 скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До Одеси доставлено перші 50 тест-систем для швидкого діагностування хворих з симптомами інфекції коронавірусом Covid-19. Це дозволить медикам провести експрес-тестування усіх, хто вже звернувся з цього приводу до міської інфекційної лікарні. А в понеділок чекаємо поставку ще 10 тисяч тест-систем", - зазначив Труханов.

За його словами, якщо на ринку з'являться сертифіковані експрес-тести, їх теж буде відразу придбано для медзакладів Одеси.

Своєю чергою, головлікар Одеської інфекційної лікарні Світлана Лаврюкова уточнила: "Протягом 17 березня госпіталізовано 10 пацієнтів, які прибули з країн із неблагополучною епідеміологічною ситуацією. У них зафіксовано підвищену температуру і респіраторні прояви. Усього станом на 18 березня у медзакладі зареєстровано 17 пацієнтів із симптомами інфекції коронавірусом Covid-19. Оскільки ми отримали сертифіковані тест-системи китайського виробництва, то частину їх уже поставлено п'ятьом пацієнтам. Результати діагностування - негативні".

Лаврюкова додала, що зранку триває тестування усіх хворих, які прибули до лікарні. Це дає змогу провести дослідження, щоб виключити захворювання на грип та ГРВІ. При негативних результатах біоматеріали відправляємо до столичної вірусологічної лабораторії.

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Уже отримано відповіді від київських медиків на дослідження біоматеріалів 3-х із 11 пацієнтів, що звернулись до лікарні раніше - коронавірус не виявлено, підсумувала головлікар інфекційної лікарні.

Учасники 41-ї сесії Одеської міськради 7 скликання підтримали проєкти рішень про виділення бюджетних коштів для закупівлі медобладнання, засобів захисту від інфікування та препаратів для діагностування коронавірусу та лікування хворих.