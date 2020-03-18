У Львові кількість госпіталізованих з підозрою на коронавірус зросла до 24 осіб, їхні аналізи відправлені на лабораторне дослідження до Києва.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«У Львові 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів", - поінформувала керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові.

Серед госпіталізованих 12 осіб — мешканці Львова, усі люди молодого віку.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на дані онлайн карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 18 березня у світі зафіксовано 198 178 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.