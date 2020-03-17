В Україні лабораторно підтвердили 14 випадків коронавірусу, два - летальні

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків зараження Covid-19, з них два - летальні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України на сторінці у Facebook.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 14 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (1) області та м. Київ (2) ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, із виявлених сьогодні випадків: у Київській області - 44-річний чоловік, що був за кордоном; у Чернівецькій області – шість осіб. Зокрема, 33-річна жінка (летальний випадок), особи віком 31, 10, 18 років, двоє малюків віком рік і десять місяців та шість місяців. Усі з них є контактними особами раніше підтвердженого випадку, повідомляють в ЦГЗ.

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Також наголошується, що вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

"Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків", - зазначається в повідомленні.

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У ЦГЗ нагадали, що більшість людей, що хворіють коронавірусом, переносять його, як звичайний ГРВІ. Власне, ця хвороба і є ГРВІ, але викликана невідомим раніше збудником. Так, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від Covid-19 на рівні 3,4%, водночас для 96,6% хворих ця недуга не матиме таких наслідків.