Киянам із застудою радять не бігти одразу до лікарень за тестами на коронавірус

Експрес-тестування на коронавірус здійснюється виключно за медичними показаннями під час госпіталізації пацієнта.

Про це поінформував перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Якщо ви відчули у себе симптоми застуди, не потрібно їхати у стаціонарне відділення і вимагати у лікарів щоб вам зробили експрес-тест на коронавірус. Існує простий дієвий алгоритм, згідно з яким в першу чергу необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, бути з ним на зв’язку та дотримуватися його рекомендацій. Якщо ж вам не вдалося зв’язатися зі своїм лікарем ви можете зателефонувати 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора). Це цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. І якщо після виконання порад сімейного лікаря у вас таки погіршилося самопочуття – викликайте швидку. Лікарі швидкої, за необхідності, доправлять вас на госпіталізацію у один з визначених медзакладів, і саме там вам зроблять експрес-тест на коронавірус», – розповів Поворозник.

Він нагадав, що у столиці визначено 7 баз для госпіталізації осіб, які відповідають визначенню випадку Сovid-19 (3 – для дорослих, 3 – для дітей, 1 – для вагітних): КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва», КНП «Київська міська клінічна лікарня № 4», КНП «Київська міська клінічна лікарня № 9», КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1», КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2», КНП «Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня», Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини.

«Усі ці заклади забезпечені експрес-тестами на виявлення коронавірусу. Загалом місто придбало п’ять тисяч тестів, які наразі розповсюджено у лікарні. Крім того, ми очікуємо поставку ще чотирьох тисяч – для тестування крові та однієї тисячі – для тестування слини», – додав Поворозник.

Як повідомлялось, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Так, з 17 березня у Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 березня у світі зафіксовано 182 727 інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали 79 883 особи, померли – 7 174.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.