Лікар закликає українців припинити “паломництво” в інфекційні лікарні через коронавірус

Лікар закликає українців припинити “паломництво” в інфекційні лікарні через коронавірус

Укрінформ
Завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська критикує українців за масове звернення до інфекційних стаціонарів задля “тестування на коронавірус”.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Голубовської, в українських лікарнях за відсутності санітарних норм і наявної системи люди радше заразяться, не кажучи вже про те, що амбулаторні консультації в наших стаціонарах - це грубе порушення санітарно-епідеміологічного режиму.

"Зараз повна демократія. Захотів прийти до лікаря - до сімейної не потрапиш, швидку теж не завжди вдається викликати, йди відразу в інфекційний стаціонар, там приймуть. А потім відпустять за відсутністю хвороби. Те, що це режимне відділення, де перебуває маса хворих з підозрою на COVID19, всілякі там грипи і менінгококової інфекції, ажніяк не лякає наших громадян. Зате наших громадян сильно налякали здорові співвітчизники з Китаю", - пише лікарка.

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За її словами, епідеміологи, яких наразі у лікарнях вже немає, контролювали цю ситуацію.

"За відсутності належних служб, які це припиняли, закликаю до свідомості наших громадян - припиніть це паломництво. Не піддавайте себе зайвій небезпеці", - написала Голубовська.

Вона також наголосила, що на сьогодні у відносно спокійній обстановці та за відсутності масових надходжень і смертей системи охорони здоров'я в розрізі інфекційних відділень й так працюють з явно необгрунтованим перевантаженням. Це у свою чергу призводить до певного хаосу та відволікання персоналу від серйозних хворих.

Також вона розкритикувала відсутність в Україні нормативних документів і методів, які запобігають загрозі поширення інфекцій.

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