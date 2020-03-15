Лікар закликає українців припинити “паломництво” в інфекційні лікарні через коронавірус

Завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська критикує українців за масове звернення до інфекційних стаціонарів задля “тестування на коронавірус”.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Голубовської, в українських лікарнях за відсутності санітарних норм і наявної системи люди радше заразяться, не кажучи вже про те, що амбулаторні консультації в наших стаціонарах - це грубе порушення санітарно-епідеміологічного режиму.

"Зараз повна демократія. Захотів прийти до лікаря - до сімейної не потрапиш, швидку теж не завжди вдається викликати, йди відразу в інфекційний стаціонар, там приймуть. А потім відпустять за відсутністю хвороби. Те, що це режимне відділення, де перебуває маса хворих з підозрою на COVID19, всілякі там грипи і менінгококової інфекції, ажніяк не лякає наших громадян. Зате наших громадян сильно налякали здорові співвітчизники з Китаю", - пише лікарка.

За її словами, епідеміологи, яких наразі у лікарнях вже немає, контролювали цю ситуацію.

"За відсутності належних служб, які це припиняли, закликаю до свідомості наших громадян - припиніть це паломництво. Не піддавайте себе зайвій небезпеці", - написала Голубовська.

Вона також наголосила, що на сьогодні у відносно спокійній обстановці та за відсутності масових надходжень і смертей системи охорони здоров'я в розрізі інфекційних відділень й так працюють з явно необгрунтованим перевантаженням. Це у свою чергу призводить до певного хаосу та відволікання персоналу від серйозних хворих.

Також вона розкритикувала відсутність в Україні нормативних документів і методів, які запобігають загрозі поширення інфекцій.