В усіх чотирьох заражених коронавірусом буковинців температура у нормі

У чотирьох пацієнтів з Буковини, в яких підтвердили коронавірус, температура тіла перебуває в межах норми.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація.

"Станом на 10:00 у всіх пацієнтів з підтвердженим Covid-19 температура тіла у межах норми. Самопочуття стабільне", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено сім випадків коронавірусу: чотири у Чернівецькій області, один - у Житомирській, ще два - у Києві. Один з них летальний - померла 71-річна жінка з Житомирщини.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.