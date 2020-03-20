Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Києві та двох областях

Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації у Дніпропетровській, Івано-Франківській областях та місті Києві.

Таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні уряду у п’ятницю, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях", - написав він.

Глава уряду додав, що відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Шмигаль також зауважив, що жодних нових обмежень наразі не передбачається. Режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covid-19.

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Як повідомлялося, в Україні станом 20 березня МОЗ підтвердив 26 випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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Раніше уряд запровадив надзвичайну ситуацію у Чернівецькій та Житомирській областях.

Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.