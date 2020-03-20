Разумков не бачить необхідності уповноважувати Президента вводити надзвичайний стан

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував заяву Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, який доручив Мін'юсту розробити законопроєкт на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді.

Про це спікер сказав у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що Прем'єр-міністр хотів сказати трохи інше, розуміючи ті ризики, які стоять перед країною і необхідність їх диверсифікувати. Упевнений, що він прекрасно знає, як і всі інші, що надзвичайний стан затверджується Верховною Радою на своєму черговому або позачерговому засіданні й таким чином передати ці повноваження будь-кому не є можливим", - зауважив Разумков.

Водночас він додав, що в сучасних реаліях варто розуміти, як виходити з ситуації, що склалася.

"Тим не менш, ми дійсно повинні розуміти, що в тих реаліях і з тими викликами, які ми сьогодні маємо, треба думати на перспективу: як виходити з ситуації, що склалася. Я думаю, що Верховна Рада зможе виконати свої конституційні повноваження", - сказав Голова ВР.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 18 березня заявив, що Кабінет міністрів розробить закон про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії. Зокрема, він доручив Мін'юсту розробити закон на уповноваження Президента вводити надзвичайний стан у разі неможливості зібратися і працювати Верховній Раді України.

Як відомо, згідно з Конституцією, Верховна Рада затверджує протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.