Нацгвардія під ранок почне розвозити тести по областях - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що до кінця понеділка достатня кількість тестів на коронавірус буде у всіх областях, а також запропонував низку заходів порятунку економіки в умовах світової кризи, що насувається.

Про це Аваков написав у Facebook.

«Під ранок Нацгвардія у супроводі медиків почне доставлення тест-систем коронавірусу, що надійшли, по областях (авіацією і спецавтомобілями)», - повідомив глава МВС.

За його словами, до кінця понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях.

Однак головним змістом цього допису у Facebook стала низка пропозицій щодо дій в умовах економічної кризи, яка розвивається на тлі пандемії коронавірусу.

«Доведеться на пару місяців піти на екстраординарні кроки. Макрофінансові та економічні», - підкреслив міністр.

Зокрема, він вважає за необхідне переглянути державний бюджет і створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.

При цьому збільшити дефіцит держбюджету – мінімум на 200 мільярдів, а також провести секвестр, скоротивши витрати «на некритичні за теперішніх часів вкладення та інвестиції».

«Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і, отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Негайно, і в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки», - переконаний Аваков.

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Крім того, на його думку, необхідно прийняти спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу за ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку НБУ.

«Без цих та інших екстраординарних заходів – нам буде дуже складно! Людям буде дуже складно! І тому треба діяти, захищаючи людей, балансуючи економіку – в умовах, яких ще не було. Діяти рішуче, швидко і чітко», - констатував очільник МВС.