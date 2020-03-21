В Авакова назвали умову введення надзвичайного стану

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що надзвичайний стан в Україні можуть ввести в разі, якщо кількість хворих на COVID-19 сягне "багатьох сотень".

Про це Геращенко сказав під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні обмежень на пересування немає. Ми поставили спеціальні карантинні пости тільки в місцях двох вогнищ поширення коронавірусної інфекції - це місто Радомишль, де померла жінка, і це населений пункт в Чернівецькій області, де також є багато хворих. Але якщо кількість хворих буде вимірюватися багатьма сотнями, то не виключено, що буде прийнято рішення про надзвичайний стан. В такому разі буде певним чином обмежуватися мобільність громадян ", - заявив Геращенко.

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Він додав, що режим надзвичайного стану вводиться тоді, коли існує загроза державі й народу: "Якщо ми побачимо за динамікою, що нам такими обмежувальними карантинними заходами не вдається зупинити розвиток вірусу, то напевно тоді Президент, РНБО можуть прийняти рішення про введення режиму надзвичайного стану ".

Геращенко наголосив, що цей режим може передбачати обмеження виходу громадян надвір (лише по покупки продуктів і ліків), вільно пересуватися зможуть тільки робітники підприємств критичної інфраструктури.

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Як повідомлялося, уряд встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Київській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Житомирській областях.

За останніми даними, в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.