Мер Чернівців просить Зеленського ввести надзвичайний стан на Буковині
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Укрінформ
Чернівецький міський голова Олексій Каспрук звернувся до керівництва країни з проханням ввести надзвичайний стан у Чернівцях та області.
Про це він сказав під час прямого включення на своїй сторінці у Facebook.
"Прийняв не просте рішення. Звернувся до Президента України, секретаря РНБО, Прем'єр-Міністра України з проханням ввести на території Чернівецької області і, відповідно, міста Чернівці, надзвичайний стан. Сподіваюсь, що воно буде прийнято. Чим швидше, тим краще", - сказав міський голова.
Він додав, що вже почали штрафувати тих підприємців, які не дотримуються правил карантину. Але коли введуть надзвичайний стан, карати порушників стане легше.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.