Мер Чернівців просить Зеленського ввести надзвичайний стан на Буковині

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук звернувся до керівництва країни з проханням ввести надзвичайний стан у Чернівцях та області.

Про це він сказав під час прямого включення на своїй сторінці у Facebook.

"Прийняв не просте рішення. Звернувся до Президента України, секретаря РНБО, Прем'єр-Міністра України з проханням ввести на території Чернівецької області і, відповідно, міста Чернівці, надзвичайний стан. Сподіваюсь, що воно буде прийнято. Чим швидше, тим краще", - сказав міський голова.

Він додав, що вже почали штрафувати тих підприємців, які не дотримуються правил карантину. Але коли введуть надзвичайний стан, карати порушників стане легше.

Читайте також: В Україні підтверджено 40 випадків коронавірусу

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22:00 20 березня в Україні підтверджено 39 випадків COVID-19. 10 нових випадків зафіксовано у Чернівецькій області.